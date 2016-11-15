За разбойные нападения в Суворовском районе Одессы мужчина проведет 9 лет в тюрьме

Установлено, что в апреле этого года осужденный, угрожая ножом, совершил два разбойных нападения на женщин. Кроме того, злоупотребляя доверием, он завладел мобильным телефоном под видом его покупки.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 190 УК и приговорил к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.