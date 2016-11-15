За разбойные нападения в Суворовском районе Одессы мужчина проведет 9 лет в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Одессе мужчина осужден к 9 годам лишения свободы за совершение разбойных нападений в Суворовском районе города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что в апреле этого года осужденный, угрожая ножом, совершил два разбойных нападения на женщин. Кроме того, злоупотребляя доверием, он завладел мобильным телефоном под видом его покупки.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 190 УК и приговорил к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.