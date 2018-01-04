За рік в Україні найбільше подорожчали м’ясо, масло та молоко

Якщо порівнювати листопад 2016 року та листопад 2017 року, зростання цін на м’ясо сягнуло майже 30%, молока — на 26%. Лише за листопад 2017 року зросли ціни на яйця, сметану, сири, кисломолочну продукцію.

В умовах зростання цін українці стали обмежувати себе у харчуванні, вказують експерти.

“Рівень споживання продуктів тваринництва на одного споживача в Україні значно поступається аналогічному споживанню в провідних країнах світу та є меншими у порівнянні із рекомендованими фізіологічними нормами. У 2016 році українці в середньому споживали менше на 29,5 % м’яса і м’ясопродуктів, молока і молочних продуктів — на 38,1 %, яєць на 22 %, ніж це рекомендовано нормами харчування”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту № 7420-1 щодо зниження ставки ПДВ на деякі продукти харчування.

Голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в свою чергу зазначає, що вже на початку 2018 року ціни на продукти харчування можуть зрости ще на 4%.

“Можу одразу сказати, що в січні-лютому ми побачимо сильне зростання цін. Зараз є відкладений тиск на ціни, тому на початку 2018 року ціни зростуть майже на всі продукти приблизно на 4%. Тобто половину річної інфляції ми пройдемо за два місяці (прогноз інфляції на наступний рік — 7%). Це буде зумовлено девальвацією гривні та зростанням мінімальної заробітної плати”, — пояснив експерт.

Водночас, він погоджується, що зупинити негативну тенденцію можна шляхом зниження ставки ПДВ на продукти харчування.

“Якщо ми знизимо ПДВ на 13%, щоб досягти середньої європейської ставки (7%), то практично на стільки ж буде збільшено попит. Умовно, на скільки знижуємо — на стільки й збільшується попит. Зараз все, що ми отримуємо у вигляді пенсій, соцвиплат — все іде на продукти харчування, тому, якщо люди матимуть на 300 грн більше, ті ж 300 грн підуть на продукти”, — пояснив О.Дорошенко.

Нагадаємо, у грудні минулого року народні депутати України зареєстрували одразу два законопроекти про зниження ставки ПДВ для сільгоспвиробників. Однак, попри схожість назв, законопроекти суттєво відрізняються по суті, стверджують експерти. У першому випадку йдеться про законопроект співавтора М.Люшняка, який пропонує знизити ставку ПДВ для виробників, зокрема алкогольної продукції. Другий законопроект співавтора О.Бакуменка пропонує знизити ставку ПДВ на конкретні продукти харчування, зокрема м’ясо, яйця, молоко.

Експерти просять підтримати законопроект О.Бакуменка, оскільки пропозиція М.Люшняка юридично недосконала та несе потенційну загрозу для Державної фіскальної служби.