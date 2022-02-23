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За прояви расизму хокеїст збірної України отримав річну дискваліфікацію

За прояви расизму хокеїст збірної України отримав річну дискваліфікацію

Київ • УНН

 • 131980 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Хокеїст національної збірної України та клубу "Кременчук" Андрій Денискін отримав додаткову дискваліфікацію до кінця поточного року, повідомляє УНН з посиланянм на Федерацію хокею України.

Деталі

Денискін отримав покарання за расистський жест, адресований гравцеві "Донбасу" Джейленові Смереку під час матчу регулярного чемпіонату Української хокейної ліги 26 вересня 2021 року. У своєму рішенні від 3 лютого Дисциплінарний Комітет Міжнародної федерації хокею відзначив, що "13 ігор дискваліфікації, накладеної Федерацією хокею України, було максимальним покаранням, яке вона могла застосувати. Це становить одну третину його сезону, оскільки йогокоманда має грати 42 гри в регулярному сезоні.

На цей час це дисциплінарне покарання повністю виконане. Крім того, Денискін був фінансово оштрафований своєю командою, і під час дискваліфікації не отримував зарплати. Пан Денискін одразу ж визнав, що його дії булинеправильними, і особисто вибачився перед паном Смереком, публічно в соціальних мережах і

неодноразово протягом дисциплінарного впровадження". Разом з тим, "IIHF" вирішила додатково покарати 23-річного українського хокеїста.

Цитата

"Расистські жести, коментарі чи дії не мають місця а ні в хокеї, а ні в будь-якому іншому місці. Дії пана Денискіна під час гри 26 вересня 2021 року є абсолютно неприйнятними і недопустимими. Хоча він вже був дискваліфікований на 13 ігор своєї клубної команди в УХЛ, Комісія ухвалила рішення, що потрібен додатковий період відсторонення. Комісія ухвалила рішення, що Андрій Денискін відсторонений та дискваліфікований від участі в усіх санкціонованих IIHF заходах і всіх міжнародних змаганнях, які включають показові , товариські ігри або ігри схожого характеру з
іншою Національною Асоціацією (MNA). Це впровадження починається з дати прийняття цього рішення і триває до 31 грудня 2022 року", - сказано в повідомленні Міжнародної федерації хокею.

Що передувало цьому

Збірна України увійшла до топ-25 медального заліку Олімпіади.

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