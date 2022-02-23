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За проявления расизма хоккеист сборной Украины получил годовую дисквалификацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Хоккеист национальной сборной Украины и клуба "Кременчуг" Андрей Денискин получил дополнительную дисквалификацию до конца текущего года, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Денискины получил наказание за расистский жест, адресованный игроку "Донбасса" Джейленові Ель во время матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги 26 сентября 2021 года. В своем решении от 3 февраля Дисциплинарный Комитет Международной федерации хоккея отметил, что "13 игр дисквалификации, наложенной Федерацией хоккея Украины, было максимальным наказанием, которое она могла применить. Это составляет одну треть его сезона, так как йогокоманда должна играть 42 игры в регулярном сезоне.

В настоящее время это дисциплинарное наказание полностью исполнено. Кроме того, Денискин был финансово оштрафован своей командой, и во время дисквалификации не получал зарплаты. Господин Денискин сразу же признал, что его действия были оправдательными, и лично извинился перед господином Смереком, публично в социальных сетях и

Неоднократно в течение дисциплинарного внедрения". Вместе с тем," IIHF " решила дополнительно наказать 23-летнего украинского хоккеиста.

Цитата

"Расистские жесты, комментарии или действия не имеют места ни в хоккее, ни в любом другом месте. Действия господина Денискина во время игры 26 сентября 2021 года являются абсолютно неприемлемыми и недопустимыми. Хотя он уже был дисквалифицирован на 13 игр своей клубной команды в УХЛ, комиссия приняла решение, что нужен дополнительный период отстранения. Комиссия приняла решение, что Андрей Денискин отстранен и дисквалифицирован от участия во всех санкционированных IIHF мероприятиях и всех международных соревнованиях, которые включают показательные , товарищеские игры или игры схожего характера с
другой Национальной Ассоциацией (MNA). Это внедрение начинается с даты принятия этого решения и продолжается до 31 декабря 2022 года", - сказано в сообщении Международной федерации хоккея.

Что предшествовало этому

Сборная Украины вошла в топ-25 медального зачета Олимпиады.

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