За ніч рятувальники витягли із заметів на Рівненщині чотири вантажівки
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Цієї ночі рятувальники Рівненщини на четвертий день після снігопаду продовжують визволяти із снігових заметів вантажні автомобілі. Про це повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
О четвертій ранку працівники пожежно-рятувальної частини селища Гоща допомогли вибратися із кювету вантажному автомобілю “Renault Magnum”, який застряг неподалік райцентру Гоща.
Також, близько півночі довелося буксирувати вантажне авто “Volvo”, яке перегородило проїжджу частину дороги на вул. Древлянська в райцентрі Острог.
Вчора також рятувальники допомогли вибратися зі снігового замету біля села Золочівка Демидівського району на автодорозі Луцьк — Демидівка автомобілю ЗІЛ-130. А неподалік села Княгинин Демидівського району довелося трактором витягувати ГАЗ-53.