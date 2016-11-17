За ночь спасатели вытащили из сугробов в Ровенской области четыре грузовика
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Этой ночью спасатели Ровенской области на четвертый день после снегопада продолжили вытаскивать из снежных заносов грузовые автомобили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
В 4:00 утра работники пожарно-спасательной части поселка Гоща помогли выбраться из кювета грузовому автомобилю "Renault Magnum", который застрял неподалеку райцентра Гоща.
Также, около полуночи пришлось буксировать грузовое авто "Volvo", которое преградило проезжую часть дороги на ул. Древлянская в райцентре Острог.
Вчера также спасатели помогли выбраться из снежного заноса возле села Золочевка Демидовского района на автодороге Луцк - Демидовка автомобилю ЗИЛ-130. А возле села Княгинино Демидовского района пришлось трактором вытаскивать ГАЗ-53.