За місяць у зоні АТО знешкодили півтори тисячі мінно-вибухових пристроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За минулий місяць у зоні АТО сапери оперативно-тактичного угруповання “Маріуполь” знешкодили 1485 мінно-вибухових пристроїв. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
“За минулий місяць у районі проведення антитерористичної операції групи розмінування оперативно-тактичного угруповання "Маріуполь" знешкодили 1485 мінно-вибухових пристроїв та очистили понад 14,5 гектарів території”, — сказав М.Праута.
Всього, за його словами, від початку року сапери знешкодили 2369 вибухонебезпечних предметів та очистили понад 22 га території. Утилізація боєприпасів на полігонах відбувається майже щодня, про що обов’язково попереджається місцева влада. Знахідки, транспортування яких є небезпечним, знищують на місці з дотриманням необхідних заходів безпеки.
Нагадаємо, на території арсеналу в Балаклії на Харківщині сапери знешкодили понад 5,6 тис. вибухонебезпечних предметів.