За месяц в зоне АТО обезвредили полторы тысячи минно-взрывных устройств

“За прошлый месяц в районе проведения антитеррористической операции группы разминирования оперативно-тактической группировки "Мариуполь" обезвредили 1485 минно-взрывных устройств и очистили более 14,5 гектаров территории”, — сказал М.Праута.



Всего, по его словам, с начала года саперы обезвредили 2369 взрывоопасных предметов и очистили более 22 га территории. Утилизация боеприпасов на полигонах происходит почти каждый день, о чем обязательно предупреждаются местные власти. Находки, транспортировка которых опасна, уничтожают на месте с соблюдением необходимых мер предосторожности.



Напомним, на территории арсенала в Балаклее Харьковской области саперы обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов.