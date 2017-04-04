За месяц в зоне АТО обезвредили полторы тысячи минно-взрывных устройств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедший месяц в зоне АТО саперы оперативно-тактической группировки “Мариуполь” обезвредили 1485 минно-взрывных устройств. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
“За прошлый месяц в районе проведения антитеррористической операции группы разминирования оперативно-тактической группировки "Мариуполь" обезвредили 1485 минно-взрывных устройств и очистили более 14,5 гектаров территории”, — сказал М.Праута.
Всего, по его словам, с начала года саперы обезвредили 2369 взрывоопасных предметов и очистили более 22 га территории. Утилизация боеприпасов на полигонах происходит почти каждый день, о чем обязательно предупреждаются местные власти. Находки, транспортировка которых опасна, уничтожают на месте с соблюдением необходимых мер предосторожности.
Напомним, на территории арсенала в Балаклее Харьковской области саперы обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов.