За месяц в зоне АТО обезвредили полторы тысячи минно-взрывных устройств

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27231 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101169 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116605 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175383 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128440 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123924 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116615 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106431 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107476 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103892 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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За месяц в зоне АТО обезвредили полторы тысячи минно-взрывных устройств

За месяц в зоне АТО обезвредили полторы тысячи минно-взрывных устройств

Киев  •  УНН

 • 7015 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедший месяц в зоне АТО саперы оперативно-тактической группировки “Мариуполь” обезвредили 1485 минно-взрывных устройств. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

“За прошлый месяц в районе проведения антитеррористической операции группы разминирования оперативно-тактической группировки "Мариуполь" обезвредили 1485 минно-взрывных устройств и очистили более 14,5 гектаров территории”, — сказал М.Праута.

Всего, по его словам, с начала года саперы обезвредили 2369 взрывоопасных предметов и очистили более 22 га территории. Утилизация боеприпасов на полигонах происходит почти каждый день, о чем обязательно предупреждаются местные власти. Находки, транспортировка которых опасна, уничтожают на месте с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Напомним, на территории арсенала в Балаклее Харьковской области саперы обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов.

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