За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, четверо - отримали поранення

“На Луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів та озброєння БМП по наших опорних пунктах поблизу Троїцького. З мінометів калібру 82-мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська — із зенітної установки. Зі стрілецької зброї загарбники провокували наших воїнів неподалік Зайцевого”, — вказано у повідомленні.

У прес-центрі також зазначили, що: “На Донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82-мм і гранатометів вів вогонь біля Водяного та Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони. Зі стрілецької зброї противник обстрілював наші позиції в районі Авдіївки”.

“Загалом, минулої доби, ворог провів 20 прицільних обстрілів. Унаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування. На жаль, у результаті необережного поводження зі зброєю загинув один український військовослужбовець”, — повідомили у штабі.