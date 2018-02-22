За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, четверо - получили ранения

“На Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружения БМП по нашим опорных пунктах вблизи Троицкого. С минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска — с зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали наших воинов неподалеку Зайцевого”, — указано в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что: “На Донецком направлении враг из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов вел огонь у Водяного и Лебединского, что на приморской области нашей обороны. Из стрелкового оружия противник обстреливал наши позиции в районе Авдеевки”.

“В целом, за минувшие сутки, враг провел 20 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевую травму. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий”, — сообщили в штабе.