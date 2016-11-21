За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 15 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лстопада. УНН. Минулої доби противник дещо зменшив кількість обстрілів на всіх напрямках, загалом зафіксовано 15 ворожих обстрілів, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському – з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.
На Донецькому – бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське та Авдіївку.
На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Макарове, Жовте, Кримське та Трьохізбенку.
Загалом зафіксовано п’ятнадцять обстрілів наших позицій.