За минувшие сутки в зоне АТО зафиксовано15 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 лстопада. УНН. За прошедшие сутки противник несколько уменьшил количество обстрелов во всех направлениях, в общем зафиксировано 15 вражеских обстрелов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском - с вооружения танков, БМП, 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Красногоровке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Новотроицкому и Водяному.
На Донецком - боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское и Авдеевку.
На Луганском направлении с тех же видов вооружения - Макарово, Желтое, Крымское и Трехизбенку.
В общем зафиксировано пятнадцать обстрелов наших позиций.