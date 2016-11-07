За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 52 ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За минулу добу російські війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, були присутні провокації, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 32 провокації.
Укріплення Збройних Сил України поблизу Старогнатівки, Новотроїцького та Гнутового противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березовому — з гранатометів та озброєння БМП. В районах Мар’їнки, Павлопіля, Талаківки та Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм, в Красногорівці, окрім мінометів стріляли з озброєння танку. По укріпленнях захисників України в Широкіному бойовики застосували кулемети, міномети обох калібрів, вогонь БМП, ствольну артилерію 122 та 152 калібрів.
На Луганському напрямку окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. В районах Щастя, Жовтого та Новоолександрівки ворог використав проти сил АТО гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській, до вказаної зброї окупанти додали вогонь снайперів та міномети калібру 82 мм.
На Донецькому напрямку відбулось 8 обстрілів. В Новотроїцькому російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів стрілецьку зброю, в Зайцевому — гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм. В напрямку підрозділів поблизу селища Троїцьке обстріли відбулись з мінометів калібру 120 мм, а в Авдіївці та Луганському вогонь вели з озброєння танків, БМП, мінометів 82 та 120 калібрів.
Як повідомляв УНН раніше, бойовики з 82 міліметрових мінометів обстріляли позиції сил АТО в Зайцевому.