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15 марта, 19:03 • 113673 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162183 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135314 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128004 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111527 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104809 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100980 просмотра

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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 52 вражеских обстрела

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 52 вражеских обстрела

Киев • УНН

 • 8953 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские войска 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных, присутствовали провокации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 32 провокации.

Укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Старогнатовки, Новотроицкого и Гнутово противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Березовом - из гранатометов и вооружения БМП. В районах Марьинки, Павлополя, Талаковки и Водяного боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, в Красногоровке, кроме минометов стреляли из вооружения танка. По укреплениям защитников Украины в Широкино боевики применили пулеметы, минометы обоих калибров, огонь БМП, ствольную артиллерию 122 и 152 калибров.

На Луганском направлении оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В районах Счастья, Желтого и Новоалександровки враг использовал против сил АТО гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской, к указанной оружия оккупанты добавили огонь снайперов и минометы калибра 82 мм.

На Донецком направлении состоялось 8 обстрелов. В Новотроицком российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов стрелковое оружие, в Зайцево - гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм. В направлении подразделений вблизи поселка Троицкое обстрелы произошли из минометов калибра 120 мм, а в Авдеевке и Луганском огонь вели с вооружения танков, БМП, минометов 82 и 120 калибров.

Как сообщал УНН ранее, боевики из 82 миллиметровых минометов обстреляли позиции сил АТО в Зайцево .

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