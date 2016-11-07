За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 52 вражеских обстрела

На Мариупольском направлении зафиксировано 32 провокации.

Укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Старогнатовки, Новотроицкого и Гнутово противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Березовом - из гранатометов и вооружения БМП. В районах Марьинки, Павлополя, Талаковки и Водяного боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, в Красногоровке, кроме минометов стреляли из вооружения танка. По укреплениям защитников Украины в Широкино боевики применили пулеметы, минометы обоих калибров, огонь БМП, ствольную артиллерию 122 и 152 калибров.

На Луганском направлении оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В районах Счастья, Желтого и Новоалександровки враг использовал против сил АТО гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской, к указанной оружия оккупанты добавили огонь снайперов и минометы калибра 82 мм.

На Донецком направлении состоялось 8 обстрелов. В Новотроицком российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов стрелковое оружие, в Зайцево - гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм. В направлении подразделений вблизи поселка Троицкое обстрелы произошли из минометов калибра 120 мм, а в Авдеевке и Луганском огонь вели с вооружения танков, БМП, минометов 82 и 120 калибров.

Как сообщал УНН ранее, боевики из 82 миллиметровых минометов обстреляли позиции сил АТО в Зайцево .