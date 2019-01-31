За минулу добу повернуто додому 29 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Працівниками Національної поліції України, протягом минулої доби додому було повернути 29 дітей. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Маємо для вас важливі новини. За минулу добу нашими поліцейськими було повернуто додому 29 дітей. Бережіть та піклуйтесь про свою малечу", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, протягом минулого року до Національної поліції надійшло 10425 заяв та повідомлень про зникнення неповнолітніх, 28 дітей шукають досі.
Нагадаємо, з 7 по 13 січня, Національна поліція розшукала 185 дітей.
Доброго ранку, друзі