За прошедшие сутки возвращено домой 29 детей

"Есть для вас важные новости. За минувшие сутки нашими полицейскими было возвращено домой 29 детей. Берегите и заботьтесь о своих малышах", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в течение прошлого года в Национальную полицию поступило 10425 заявлений и сообщений об исчезновении несовершеннолетних, 28 детей ищут до сих пор.



Напомним, с 7 по 13 января, Национальная полиция разыскала 185 детей.





Доброе утро, друзья