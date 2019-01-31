За прошедшие сутки возвращено домой 29 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Работниками Национальной полиции Украины, за прошедшие сутки домой вернули 29 детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украина на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Есть для вас важные новости. За минувшие сутки нашими полицейскими было возвращено домой 29 детей. Берегите и заботьтесь о своих малышах", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в течение прошлого года в Национальную полицию поступило 10425 заявлений и сообщений об исчезновении несовершеннолетних, 28 детей ищут до сих пор.
Напомним, с 7 по 13 января, Национальная полиция разыскала 185 детей.
Доброе утро, друзья