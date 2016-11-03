За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло більше 162 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За минулий тиждень, з 24 по 30 жовтня, на грип та ГРВІ в Україно захворіло 162 тис. 689 людей. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.
За звітний тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло 162 тис. 689 осіб, із них понад 66 % — діти віком до 17 років. За віковою структурою превалює захворюваність серед вікових груп 5–14 та 0–4 років.
Темп приросту захворюваності серед дорослих зменшився на 2,4%, а серед дітей до 17 років збільшився на 2,1 %.
Найбільше хворих зареєстровано в Київській, найменший — у Тернопільській областях.