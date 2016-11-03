За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 162 тыс. человек

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 162 тыс. 689 человек, из них более 66% - дети в возрасте до 17 лет. По возрастной структуре преобладает заболеваемость среди возрастных групп 5-14 и 0-4 лет.

Темп прироста заболеваемости среди взрослых уменьшился на 2,4%, а среди детей до 17 лет увеличился на 2,1%.

Больше всего больных зарегистрировано в Киевской, меньше всего - в Тернопольской областях.