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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 16050 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 31747 перегляди

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17:00 • 62521 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 197405 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196696 перегляди

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За фактом жорстокого вбивства цуценят у Херсоні відкрили кримінальне провадження

За фактом жорстокого вбивства цуценят у Херсоні відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 12928 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Поліція у Херсоні відкрила кримінальне провадження через жорстоке вбивство цуценят в обласному центрі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікаціїї ГУ НП Херсонщини.

Дніпровським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині жорстоко познущались з тварин - зарізали цуценят. За словами очевидців, ще четверо маленьких тварин врятували.

Українські Національні Новини

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