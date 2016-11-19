За фактом жорстокого вбивства цуценят у Херсоні відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Поліція у Херсоні відкрила кримінальне провадження через жорстоке вбивство цуценят в обласному центрі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікаціїї ГУ НП Херсонщини.
Дніпровським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині жорстоко познущались з тварин - зарізали цуценят. За словами очевидців, ще четверо маленьких тварин врятували.