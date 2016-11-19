По факту жестокого убийства щенков в Херсоне открыли уголовное производство
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Полиция в Херсоне открыла уголовное производство через жестокое убийство щенков в областном центре. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации является ГУ НП Херсонщины.
Днепровским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст 299 УК (жестокое обращение с животными).
Напомним, как сообщал УНН, на Херсонщине жестоко поиздевались над животными - зарезали щенков . По словам очевидцев, еще четверо маленьких животных спасли.