За фактом пожежі у церкві Маріуполя відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. За фактом пожежі у церкві, що на лівобережжі Маріуполя, відкрито кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької обалсті.
Повідомлення про те, що у молитовному будинку, що знаходиться на перехресті вулиць Олімпійської та Пейзажної (Лівобережний район Маріуполя), сталося займання, надійшло до поліції сьогодні о 2.40 від співробітників МНС.
Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 “Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу”. Особи зловмисників наразі встановлюються.
На місці події працювали пожежники та слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні в ночі в Маріуполі, по вул. Олімпійська 79-а невідомі спалили церкву.