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15 марта, 19:03 • 115464 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167297 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138404 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130816 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113056 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105635 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101546 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135450 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132145 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По факту пожара в церкви Мариуполя открыто уголовное производство

По факту пожара в церкви Мариуполя открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 9549 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. По факту пожара в церкви в Левобережном районе Мариуполя, открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Донецкой обалсти.

Сообщение о том, что в молитвенном доме, который находится на перекрестке улиц Олимпийской и Пейзажной (Левобережный район Мариуполя), произошло возгорание, поступило в полицию сегодня в 2:40 от сотрудников МЧС.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Личности злоумышленников устанавливаются.

На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, сегодня ночью в Мариуполе по ул. Олимпийская 79-а неизвестные сожгли церковь.

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