По факту пожара в церкви Мариуполя открыто уголовное производство

Сообщение о том, что в молитвенном доме, который находится на перекрестке улиц Олимпийской и Пейзажной (Левобережный район Мариуполя), произошло возгорание, поступило в полицию сегодня в 2:40 от сотрудников МЧС.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Личности злоумышленников устанавливаются.

На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, сегодня ночью в Мариуполе по ул. Олимпийская 79-а неизвестные сожгли церковь.