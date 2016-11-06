По факту пожара в церкви Мариуполя открыто уголовное производство
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. По факту пожара в церкви в Левобережном районе Мариуполя, открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Донецкой обалсти.
Сообщение о том, что в молитвенном доме, который находится на перекрестке улиц Олимпийской и Пейзажной (Левобережный район Мариуполя), произошло возгорание, поступило в полицию сегодня в 2:40 от сотрудников МЧС.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Личности злоумышленников устанавливаются.
На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, сегодня ночью в Мариуполе по ул. Олимпийская 79-а неизвестные сожгли церковь.