За фактом поранення двох поліцейських у Славутичі відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом поранення двох працівників поліції у місті Славутич на Київщині, правоохоронці знаходяться у лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Сьогодні, 9 жовтня, у місті Славутич під час виконання своїх службових обов’язків, працівники поліції зупинили автомобіль для перевірки. Однак, водій автівки відкрив вогонь у відповідь. Поліцейські отримали вогнепальні поранення, наразі вони госпіталізовані.
За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, одного поліцейського поранили в груди , іншого — в ногу. Їх самопочуття стабільне.