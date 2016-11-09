По факту ранения двух полицейских в Славутиче открыли уголовное производство

Сегодня, 9 октября, в городе Славутич при исполнении своих служебных обязанностей, работники полиции остановили автомобиль для проверки. Однако, водитель автомобиля открыл огонь. Полицейские получили огнестрельные ранения, сейчас они госпитализированы.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНН, один полицейский ранен в грудь, другой - в ногу. Их самочувствие стабильное.