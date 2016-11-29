За фактом побиття інспектора поліції у Львові змінили правову кваліфікацію

Зокрема, ст.125 (спричинення легких тілесних ушкоджень), за якою було розпочато досудове розслідування, замінено на ч.2. ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством) КК України.

Встановлено, що 23 листопада близько 22:15 год. навпроти головного входу до Личаківського кладовища командир роти патрульної поліції у Львові спричинив тілесні ушкодження інспектору поліції, який на той момент перебував на патрулюванні.

Наразі у провадженні призначено низку судових експертиз та призначено службове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.