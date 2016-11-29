По факту избиения инспектора полиции во Львове изменили правовую квалификацию

В частности, ст.125 (причинение легких телесных повреждений), по которой было начато досудебное расследование, заменены ч.2. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием) УК Украины.

Установлено, что 23 ноября около 22:15 ч. напротив главного входа на Лычаковское кладбище командир роты патрульной полиции во Львове причинил телесные повреждения инспектору полиции, который на тот момент находился на патрулировании.

Сейчас в производстве назначен ряд судебных экспертиз и назначено служебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.