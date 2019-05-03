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За фактом отруєння нацгвардійців на Львівщині відкрили кримінальне провадження

За фактом отруєння нацгвардійців на Львівщині відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Військова прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом масового харчового отруєння бійців Національної гвардії. Про це повідомили УНН у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

"За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 ККУ (Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду). Винним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років",- повідомили у військовій прокуратурі.

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Як повідомляв УНН, в одній із частин Національної гвардії у Львові масово отруїлися військовослужбовці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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