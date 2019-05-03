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У Львові отруїлось 57 нацгвардійців

Київ • УНН

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КИЇВ - ЛЬВІВ. 3 травня. УНН. В одній із частин Національної гвардії у Львові масово отруїлися військовослужбовці. Про це УНН повідомили у Західному територіальному управлінні Нацгвардії України.

“До медичного пункту військової частини 4114 29 квітня звернулись 27 військовослужбовців зі скаргами на погане самопочуття, з ознаками розладів травлення. Всіх військовослужбовців було відправлено до військового госпіталю в місто Золочів.

Наступного дня, для локалізації можливої інфекції, в госпіталь було відправлено ще 30 військовослужбовців з вірогідними ознаками. Напередодні майже всі військовослужбовці перебували на службі з охорони громадського порядку в місті Львові, до деяких приїжджали родичі” — повідомили у прес-службі Західного територіального управління Нацгвардії України.

В Управлінні запевнили, що всі продукти харчування, що надходять на забезпечення військової частини, проходять вхідний контроль та їх якість підтверджуються супровідними документами.

"У військовій їдальні харчується понад 300 чоловік, тому говорити про те, що військовослужбовці з’їли неякісні продукти харчування в їдальні, немає підстав",- вважають в Нацгвардії.

В їдальні військової частини були відібрані проби харчових продуктів, готової їжі, змиви та інше. Результати будуть відомі найближчим часом. На сьогодні стан здоров’я військовослужбовців задовільний. По даному факту призначене службове розслідування.

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