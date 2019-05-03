По факту отравления нацгвардейцев во Львовской области открыли уголовное производство

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101079 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105398 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108183 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109420 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135277 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114004 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139373 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144874 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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По факту отравления нацгвардейцев во Львовской области открыли уголовное производство

По факту отравления нацгвардейцев во Львовской области открыли уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 10589 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Военная прокуратура открыла криминальное производство по факту массового пищевого отравления бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.

"По факту отравления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред). Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщили в военной прокуратуре.

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Как сообщал УНН, в одной из частей Национальной гвардии во Львове массово отравились военнослужащие.

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