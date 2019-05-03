По факту отравления нацгвардейцев во Львовской области открыли уголовное производство

"По факту отравления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред). Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщили в военной прокуратуре.



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Как сообщал УНН, в одной из частей Национальной гвардии во Львове массово отравились военнослужащие.