По факту отравления нацгвардейцев во Львовской области открыли уголовное производство
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Военная прокуратура открыла криминальное производство по факту массового пищевого отравления бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.
"По факту отравления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред). Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщили в военной прокуратуре.
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Как сообщал УНН, в одной из частей Национальной гвардии во Львове массово отравились военнослужащие.