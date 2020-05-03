За добу з-за кордону евакуаційними рейсами прибуло понад 550 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За добу в Україну чотирма спецрейсами з Нью-Йорка, Лісабона, Парижа та Цюриха прибуло понад 550 пасажирів. Як повідомили у пресслужбі ДПСУ, серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ, передає УНН.
Як повідомили у пресслужбі, минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено.
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“Перевірено також і пасажирів, котрі прибули учора в аеропорт „Бориспіль“ евакуаційними рейсами. Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона(Португалія), Парижа(Франція) та Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Пасажири цих авіарейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку „Дій вдома“. Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами”, — йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, загалом минулої доби порушників самоізоляції на кордоні не виявлено.
Нагадаємо, що за порушення правил карантину ст. 44-3 КУпАП передбачає штраф від 17 тис. грн.