За добу в Києві виявлено 2405 хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Києві виявили за минулу добу 2405 хворих на коронавірус. 22 людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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“2405 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 22 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8741 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 404 699”, — повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 1408 жінок віком від 18 до 95 років та 832 чоловіки віком від 18 до 83 років. А також 84 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 81 хлопчик від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 14 жінок від 43 до 94 років та 8 чоловіків від 63 до 77 років.
До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 195 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 640 людей. Загалом коронавірус подолали 348 013 мешканців столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 352, у Голосіївському — 342 та в Деснянському районі — 314 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.
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