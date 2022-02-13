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15 марта, 19:03 • 101955 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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За сутки в Киеве выявлено 2405 больных коронавирусом

За сутки в Киеве выявлено 2405 больных коронавирусом

Киев • УНН

 • 19332 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки 2405 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“2405 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 22 человека умерли. Всего за период пандемии, в Киеве 8741 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 404 699”, — сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 1408 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 832 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет. А также 84 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 81 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 14 женщин от 43 до 94 лет и 8 мужчин от 63 до 77 лет.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 195 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели 640 человек. Всего коронавирус преодолели 348 013 жителей столицы.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 352, в Голосеевском — 342 и в Деснянском районе — 314 случаев”, — отметил Виталий Кличко.

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