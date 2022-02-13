В Україні 4,5 млн випадків COVID-19, за добу - 24 518
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 лютого, - 24 518, це менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 935 осіб;
летальних випадків – 140;
одужало – 8 288 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 525 700 осіб;
одужало – 3 779 057 осіб;
летальних випадків – 102 808;
проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 961, медпрацівників – 329.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (2405), Харківській (2046) Одеській (1979), Сумській (1527) та Дніпропетровській (1424) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.