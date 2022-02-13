В Украине 4,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 518

ukru
15 марта, 19:03 • 101819 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132208 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117551 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111560 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101560 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99243 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86372 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119437 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125323 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127012 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 13538 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 25581 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 28098 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 44401 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 12505 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 119439 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119691 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257854 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287311 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103439 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125324 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110214 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127574 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129687 просмотра
Актуальное
В Украине 4,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 518

В Украине 4,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 518

Киев • УНН

 • 23638 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 февраля, - 24 518, это меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

Госпитализировано - 3 935 человек;
летальных случаев - 140;
выздоровел - 8 288 человек.

За все время пандемии в Украине:

Заболело - 4 525 700 человек;
выздоровел - 3 779 057 человек;
летальных случаев - 102 808;
проведен ПЦР-тестов - 19 034 214.

Из заболевших за минувшие сутки: детям - 1 961, медработников - 329.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2405), Харьковской (2046) Одесской (1979), Сумской (1527) и Днепропетровской (1424) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18 месте по распространению s на 16 - по числу смертей от COVID-19ю.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы