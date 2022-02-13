В Украине 4,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 518
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 февраля, - 24 518, это меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
Госпитализировано - 3 935 человек;
летальных случаев - 140;
выздоровел - 8 288 человек.
За все время пандемии в Украине:
Заболело - 4 525 700 человек;
выздоровел - 3 779 057 человек;
летальных случаев - 102 808;
проведен ПЦР-тестов - 19 034 214.
Из заболевших за минувшие сутки: детям - 1 961, медработников - 329.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2405), Харьковской (2046) Одесской (1979), Сумской (1527) и Днепропетровской (1424) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18 месте по распространению s на 16 - по числу смертей от COVID-19ю.