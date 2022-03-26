За добу суттєвих змін на фронті не відбулось, з'явилась нова гаряча точка - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом доби російсько-української війни суттєвих змін в обстановці не відбулось. Про обстановку повідомив на брифінгу у суботу радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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«Протягом доби суттєвих змін в обстановці не відбулось. Нова гаряча точка – це місто Славутич, мешканці якого чинять героїчний громадянський супротив загарбникам і зараз в Славутичі відбувається величезний мітинг з українськими прапорами. Місто-герой, місто-ліквідатор, місто працівників Чорнобильської АЕС дає відсіч російським загарбникам», - повідомив радник глави ОП.
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Також з його слів, противник продовжує зосереджувати свої зусилля на місті Маріуполь.
«Там ідуть вуличні бої, намагається наступати в районі Ізюму і на Київщині чинити певні тактичні дії. Збройні сили України проводять стратегічну оборонну операцію. В деяких містах контратакують і наносять ракетно-артилерійські і повітряні удари по противнику, дуже результативні», - сказав він.
Нагадаємо
Як писав УНН, російські окупаційні сили намагаються вести штурмові дії на Київщині, намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території столиці.