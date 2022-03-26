Викрадений мер Славутича вже на свободі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міський голова Юрій Фомічев, якого сьогодні викрали російські окупанти, вже на свободі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію партії «Слуга народу», до якої належить мер.
Міська рада продовжує свою роботу в повному складі.
Деталі
У місті триває мирний мітинг на підтримку України. Містяни розгронули великий державний прапор.
Відомо, що окупанти відкривали вогонь у повітря та кидали світлошумові гранати, проте людей на мітингу тільки більшає.
Повідомлялося також, що учасники мітингу рухаються до захопленої окупантами лікарні.
Наразі детальнішої інформації про події в місті немає.