Похищенный мэр Славутича уже на свободе

Городской совет продолжает свою работу в полном составе.

Детали

В городе продолжается митинг в поддержку Украины. Горожане разграбили большой государственный флаг.

Известно, что оккупанты открывали огонь в воздух и бросали светошумовые гранаты, однако людей на митинге стало только больше.

Сообщалось также, что участники митинга движутся к захваченной оккупантами больнице.

Пока более подробной информации о событиях в городе нет.