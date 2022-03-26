Похищенный мэр Славутича уже на свободе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Городской голова Юрий Фомичев, которого сегодня похитили русские оккупанты, уже на свободе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию партии "Слуга народа", к которой принадлежит мэр.
Городской совет продолжает свою работу в полном составе.
Детали
В городе продолжается митинг в поддержку Украины. Горожане разграбили большой государственный флаг.
Известно, что оккупанты открывали огонь в воздух и бросали светошумовые гранаты, однако людей на митинге стало только больше.
Сообщалось также, что участники митинга движутся к захваченной оккупантами больнице.
Пока более подробной информации о событиях в городе нет.