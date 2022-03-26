Окупанти намагаються вести штурмові дії на Київщині та активізувати діяльність ДРГ в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Російські окупаційні сили намагаються вести штурмові дії на Київщині, намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території столиці. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі голова Київської ОДА Александр Павлюк, пише УНН.
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“На окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії. Здійснює авіанальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ. Успіху не має”, - повідомив Павлюк.
З його слів, орки намагаються відновити боєздатність підрозділів, поповнити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.
“Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва”, - зазначив голова ОДА.
Деталі
За інформацією Павлюка, за минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварському (Великодимерська громада) та Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).
Радіаційна ситуація на Київщині стабільна, додав він.
Нагадаємо
Сьогодні, 26 березня, з'явилася інформація про ворожу техніку у Славутичі, що на Київщині. Пізніше стало відомо, що у місті ворог захопив міську лікарню та викрав міського голову.