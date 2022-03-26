Оккупанты пытаются вести штурмовые действия на Киевщине и активизировать деятельность ДРГ в столице

Цитата

“На отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия. Осуществляет авианалеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ. Успеха не имеет", - сообщил Павлюк.

По его словам, орки пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

“Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева”, - отметил председатель ОГА.

Детали

По информации Павлюка, за минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Наибольшие разрушения в результате обстрелов в Бучанському районе (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитриевская громады), Броварском (Великодимерська громада) и Вышгородском районе (Димерская, Иванковская громады).

Радиационная ситуация на Киевщине стабильна, добавил он.

Напомним

Сегодня, 26 марта, появилась информация о вражескую технику в Славутиче Киевской области. Позже стало известно, что в городе враг захватил городскую больницу и похитил городского голову.