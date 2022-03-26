За сутки существенных изменений на фронте не произошло, появилась новая горячая точка - Арестович

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"В течение суток существенных изменений в обстановке не произошло. Новая горячая точка - это город Славутич, жители которого оказывают героическое гражданское сопротивление захватчикам и сейчас в Славутиче проходит огромный митинг с украинскими флагами. Город-герой, город-ликвидатор, город работников Чернобыльской АЭС дает отпор российским захватчикам", - сообщил советник главы ОП.

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Детали

По его словам, противник продолжает сосредоточивать свои усилия на городе Мариуполь.

"Там идут уличные бои, пытается наступать в районе Изюма и на Киевщине совершать определенные тактические действия. Вооруженные силы Украины проводят стратегическую оборонительную операцию. В некоторых городах контратакуют и наносят ракетно-артиллерийские и воздушные удары по противнику, очень результативные", - сказал он.

Напомним

Как писал УНН, российские оккупационные силы стараются вести штурмовые действия на Киевщине, пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории столицы.