За добу на Донбасі зафіксовано 75 вибухів - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У зоні проведення АТО представники спостережної місії ОБСЄ за добу зафіксували 75 вибухів. Про це йдеться у звіті організації від 29 грудня, передає УНН.
“У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, більшу кількість вибухів (приблизно 70 проти 10 відповідно)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у звіті наведені дані за період з 27 грудня по 28 грудня.
Як повідомляв УНН, бойовик “ДНР” не дозволив ОБСЄ перевірити місце відведення важкого озброєння.