За сутки на Донбассе зафиксировано 75 взрывов - ОБСЕ

“В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, большее количество взрывов (примерно 70 против 10 соответственно)”, — говорится в сообщении.

Отметим, что в отчете приведены данные за период с 27 декабря по 28 декабря.

Как сообщал УНН, боевик “ДНР” не позволил ОБСЕ проверить место отвода тяжелого вооружения.