За сутки на Донбассе зафиксировано 75 взрывов - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В зоне проведения АТО представители наблюдательной миссии ОБСЕ в сутки зафиксировали 75 взрывов. Об этом говорится в отчете организации от 29 декабря, передает УНН.
“В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, большее количество взрывов (примерно 70 против 10 соответственно)”, — говорится в сообщении.
Отметим, что в отчете приведены данные за период с 27 декабря по 28 декабря.
Как сообщал УНН, боевик “ДНР” не позволил ОБСЕ проверить место отвода тяжелого вооружения.