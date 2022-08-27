За час повномасштабного вторгнення ДСНС знешкодили майже 190 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Головне управління ДСНС повідомило, що за час повномасштабного вторгнення співробітники служби знешкодили майже 190 тисяч вибухонебезпечних предметів, передає УНН.
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Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 104 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 724 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 2 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 73 га.
Всього від початку військового вторгнення рф знешкоджено 188 тис. 117 ВНП, у тому числі 2 тис. 105 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 69 тис. 96 гектарів.
Нагадаємо
В Україні, зокрема у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, вже розмінували понад 2,7 млн гектарів територій.