За время полномасштабного вторжения ГСЧС обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов

Детали

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 104 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 724 взрывоопасных предмета, в том числе 2 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 73 га.

Всего с начала военного вторжения РФ обезврежено 188 тыс. 117 ВНП, в том числе 2 тыс. 105 авиационных бомб. Обследована территория площадью 69 тыс. 96 гектаров.

Напомним

В Украине, в частности в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, уже разминировали более 2,7 млн гектаров территорий.