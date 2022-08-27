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За время полномасштабного вторжения ГСЧС обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов

Киев • УНН

 • 101326 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Главное управление ГСЧС сообщило, что за время полномасштабного вторжения сотрудники службы обезвредили почти 190 тысяч взрывоопасных предметов, передает УНН.

За время полномасштабного вторжения ГСЧС обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов

Детали

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 104 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 724 взрывоопасных предмета, в том числе 2 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 73 га.

Всего с начала военного вторжения РФ обезврежено 188 тыс. 117 ВНП, в том числе 2 тыс. 105 авиационных бомб. Обследована территория площадью 69 тыс. 96 гектаров.

Напомним

В Украине, в частности в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, уже разминировали более 2,7 млн гектаров территорий.

Украинские Национальные Новости

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