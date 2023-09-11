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За час літнього трансферного вікна футбольні клуби витратили рекордні 6,86 млрд євро

За час літнього трансферного вікна футбольні клуби витратили рекордні 6,86 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. За даними FIFA, під час цього літнього трансферного вікна клуби витратили рекордні 6,86 мільярда євро, що є історичним максимум, повідомляє ESPN, пише УНН.

Деталі

Обсяги витрат клубів на придбання гравців зріс на 47,2% порівняно з відповідним періодом минулого року та на 26,8% порівняно з попереднім рекордом, встановленим у 2019 році.

За даними FIFA, англійські клуби мали найдорожчі трансфери з-за кордону, сукупно витративши 1,85 млрд євро на 449 трансферів, випереджаючи Саудівську професійну лігу, клуба якої загалом витратили на придбання гравців 815 млн євро.

При цьому, у FIFA наголошують, що цифри стосуються лише міжнародних трансферів, опускаючи угоди між сторонами в одній країні, такі як перехід Деклана Райса в "Арсенал" і перехід Мойзеса Кайседо в "Челсі".

Найдорожчі трансфери

Загалом, найдорожчим трансфером став перехід Мойсеса Кайседо з Брайтона в Челсі за 134 млн євро став найбільшим переходом літнього вікна. Другий — трансфер Деклана Райса з Вест Гема Юнайтед в Арсенал за 122,5 млн євро.

За Гаррі Кейна мюнхенська Баварія також віддала понад 115 млн євро. Джуд Беллінгем підписав контракт з Реалом, а Боруссія Дортмунд отримала за нього 103 млн євро.

При цьому, у FIFA нагадують, що пропозиція трансферу від клубу "Аль-Іттіхад", який не зазнав невдачі у спробі придбання єгипетської зірки Мохамеда Салаха за 175 млн євро, могла довести трансферний бюджет Саудівської професійної ліги до суми в понад 1 млрд. євро.

Жіночій футбол

Еміліо Гарсіа Сільверо, головний спеціаліст ФІФА з правових питань та відповідності, зазначив, що кількість трансферів під час реєстраційного періоду в середині року також зросла шостий рік поспіль, з 829 трансферами, 66 з яких були з комісіями.

У жіночому футболі по всій Європі було 634 вхідних і 565 вихідних трансферів, а гроші, витрачені на трансферні комісії, зросли більш ніж удвічі порівняно з періодом середини 2022 року, досягнувши рекорду в 3 мільйони євро.

Наступне трансферне вікно для більшості клубів по всьому світу розпочнеться в січні 2024 року, воно буде відкрите з 1-го числа і закриється 1 лютого.

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