За время летнего трансферного окна футбольные клубы потратили рекордные 6,86 млрд евро

Детали

Объемы расходов клубов на приобретение игроков вырос на 47,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 26,8% по сравнению с предыдущим рекордом, установленным в 2019 году.

По данным FIFA, английские клубы имели самые дорогие трансферы из-за рубежа, совокупно потратив 1,85 млрд евро на 449 трансферов, опережая Саудовскую профессиональную лигу, клуба которой в целом потратили на приобретение игроков 815 млн евро.

При этом, в FIFA подчеркивают, что цифры касаются только международных трансферов, опуская сделки между сторонами в одной стране, такие как переход Деклана Райса в "Арсенал" и переход Мойзеса Кайседо в "Челси".

Самые дорогие трансферы

В общем, самым дорогим трансфером стал переход Мойсеса Кайседо из Брайтона в Челси за 134 млн евро стал самым крупным переходом летнего окна. Второй — трансфер Деклана Райса из Вест Хэма Юнайтед в Арсенал за 122,5 млн евро.

За Гарри Кейна мюнхенская Бавария также отдала более 115 млн евро. Джуд Беллингем подписал контракт с Реалом, а Боруссия Дортмунд получила за него 103 млн евро.

При этом, в FIFA напоминают, что предложение трансфера от клуба "Аль-Иттихад", который не потерпел неудачу в попытке приобретения египетской звезды Мохамеда Салаха за 175 млн евро, могло довести трансферный бюджет Саудовской профессиональной лиги до суммы в более 1 млрд. евро.

Женский футбол

Эмилио Гарсиа Сильверо, главный специалист ФИФА по правовым вопросам и соответствию, отметил, что количество трансферов во время регистрационного периода в середине года также возросло шестой год подряд, с 829 трансферами, 66 из которых были с комиссиями.

В женском футболе по всей Европе было 634 входящих и 565 исходящих трансферов, а деньги, потраченные на трансферные комиссии, выросли более чем вдвое по сравнению с периодом середины 2022 года, достигнув рекорда в 3 миллиона евро.

Следующее трансферное окно для большинства клубов по всему миру начнется в январе 2024 года, оно будет открыто с 1-го числа и закроется 1 февраля.

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