За время летнего трансферного окна футбольные клубы потратили рекордные 6,86 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. По данным FIFA, во время этого летнего трансферного окна клубы потратили рекордные 6,86 миллиарда евро, что является историческим максимум, сообщает ESPN, пишет УНН.
Детали
Объемы расходов клубов на приобретение игроков вырос на 47,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 26,8% по сравнению с предыдущим рекордом, установленным в 2019 году.
По данным FIFA, английские клубы имели самые дорогие трансферы из-за рубежа, совокупно потратив 1,85 млрд евро на 449 трансферов, опережая Саудовскую профессиональную лигу, клуба которой в целом потратили на приобретение игроков 815 млн евро.
При этом, в FIFA подчеркивают, что цифры касаются только международных трансферов, опуская сделки между сторонами в одной стране, такие как переход Деклана Райса в "Арсенал" и переход Мойзеса Кайседо в "Челси".
Самые дорогие трансферы
В общем, самым дорогим трансфером стал переход Мойсеса Кайседо из Брайтона в Челси за 134 млн евро стал самым крупным переходом летнего окна. Второй — трансфер Деклана Райса из Вест Хэма Юнайтед в Арсенал за 122,5 млн евро.
За Гарри Кейна мюнхенская Бавария также отдала более 115 млн евро. Джуд Беллингем подписал контракт с Реалом, а Боруссия Дортмунд получила за него 103 млн евро.
При этом, в FIFA напоминают, что предложение трансфера от клуба "Аль-Иттихад", который не потерпел неудачу в попытке приобретения египетской звезды Мохамеда Салаха за 175 млн евро, могло довести трансферный бюджет Саудовской профессиональной лиги до суммы в более 1 млрд. евро.
Женский футбол
Эмилио Гарсиа Сильверо, главный специалист ФИФА по правовым вопросам и соответствию, отметил, что количество трансферов во время регистрационного периода в середине года также возросло шестой год подряд, с 829 трансферами, 66 из которых были с комиссиями.
В женском футболе по всей Европе было 634 входящих и 565 исходящих трансферов, а деньги, потраченные на трансферные комиссии, выросли более чем вдвое по сравнению с периодом середины 2022 года, достигнув рекорда в 3 миллиона евро.
Следующее трансферное окно для большинства клубов по всему миру начнется в январе 2024 года, оно будет открыто с 1-го числа и закроется 1 февраля.
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