За время летнего трансферного окна футбольные клубы потратили рекордные 6,86 млрд евро

ukru
15:57 • 24977 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 62194 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 84971 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 67707 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 70276 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106583 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129170 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 162615 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194116 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137095 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 117888 просмотра
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 27269 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 102595 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 85793 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 68349 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 162615 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194116 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137250 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144006 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180740 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 16339 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 68349 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 117888 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153948 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160947 просмотра
Актуальное
За время летнего трансферного окна футбольные клубы потратили рекордные 6,86 млрд евро

За время летнего трансферного окна футбольные клубы потратили рекордные 6,86 млрд евро

Киев • УНН

 • 354640 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. По данным FIFA, во время этого летнего трансферного окна клубы потратили рекордные 6,86 миллиарда евро, что является историческим максимум, сообщает ESPN, пишет УНН.

Детали

Объемы расходов клубов на приобретение игроков вырос на 47,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 26,8% по сравнению с предыдущим рекордом, установленным в 2019 году.

По данным FIFA, английские клубы имели самые дорогие трансферы из-за рубежа, совокупно потратив 1,85 млрд евро на 449 трансферов, опережая Саудовскую профессиональную лигу, клуба которой в целом потратили на приобретение игроков 815 млн евро.

При этом, в FIFA подчеркивают, что цифры касаются только международных трансферов, опуская сделки между сторонами в одной стране, такие как переход Деклана Райса в "Арсенал" и переход Мойзеса Кайседо в "Челси".

Самые дорогие трансферы

В общем, самым дорогим трансфером стал переход Мойсеса Кайседо из Брайтона в Челси за 134 млн евро стал самым крупным переходом летнего окна. Второй — трансфер Деклана Райса из Вест Хэма Юнайтед в Арсенал за 122,5 млн евро.

За Гарри Кейна мюнхенская Бавария также отдала более 115 млн евро. Джуд Беллингем подписал контракт с Реалом, а Боруссия Дортмунд получила за него 103 млн евро.

При этом, в FIFA напоминают, что предложение трансфера от клуба "Аль-Иттихад", который не потерпел неудачу в попытке приобретения египетской звезды Мохамеда Салаха за 175 млн евро, могло довести трансферный бюджет Саудовской профессиональной лиги до суммы в более 1 млрд. евро.

Женский футбол

Эмилио Гарсиа Сильверо, главный специалист ФИФА по правовым вопросам и соответствию, отметил, что количество трансферов во время регистрационного периода в середине года также возросло шестой год подряд, с 829 трансферами, 66 из которых были с комиссиями.

В женском футболе по всей Европе было 634 входящих и 565 исходящих трансферов, а деньги, потраченные на трансферные комиссии, выросли более чем вдвое по сравнению с периодом середины 2022 года, достигнув рекорда в 3 миллиона евро.

Следующее трансферное окно для большинства клубов по всему миру начнется в январе 2024 года, оно будет открыто с 1-го числа и закроется 1 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать капитана сборной Франции Мбаппе сообщила о трансферной стоимости футбольной звезды 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы