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За 9 місяців в Україні відкрили 5000 кримінальних правопорушень щодо домашнього насильства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Упродовж 9 місяців цьогоріч зареєстрували понад 5000 кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Постраждали понад 4800 осіб, більшість із яких – жінки та діти. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін на спільній нараді з керівниками правоохоронних та державних органів з питань протидії домашньому насильству, повідомили в Офісі генпрокурора, передає УНН.

За 9 місяців в Україні відкрили 5000 кримінальних правопорушень щодо домашнього насильства

Деталі

На думку Костіна, Укаїна має запровадити єдині підходи до протидії домашньому насильству з використанням найкращих міжнародних практик, орієнтованих на права та інтереси постраждалих.

Він констатував, що під час війни такі проблеми як домашнє насильство мають тенденцію до загострення.

Генпрокурор зосередив увагу присутніх на низці аспектів. Серед них: своєчасна реєстрація кримінальних правопорушень та реагування на випадки домашнього насильства, правильна кваліфікація таких злочинів, комплексна допомога постраждалим, а також посилення уваги до дітей, які стали свідками домашнього насильства.

Цитата

«Переконаний, людиноцентричний підхід у системі кримінальної юстиції має стати головним та єдиними можливим підходом. Ефективність протидії домашньому насильству залежить від координації органів правопорядку та прокуратури, уряду, державних інституцій та неурядових організацій», – підкреслив Андрій Костін.

Доповнення

На нараді обговорили подальші практичні кроки для розв’язання наявних проблем. Це спеціалізація та навчання для правоохоронців і прокурорів, які працюють з такими провадженнями, належне забезпечення потерпілих безоплатною правовою допомогою, посилення роботи із протидії домашньому насильству проти дітей.

Також серед пріоритетів – запровадження єдиних підходів до організації розслідування з використанням найкращих міжнародних практик, орієнтованих на постраждалих.

«Лише спільними зусиллями ми зможемо підвищити якість реагування та надання допомоги, забезпечити невідворотність покарання та побудувати систему, яка діятиме в інтересах людини», – резюмував Генпрокурор.

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