За 9 месяцев в Украине открыли 5000 уголовных правонарушений по домашнему насилию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В течение 9 месяцев в этом году зарегистрировали более 5000 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Пострадали более 4800 человек, большинство из которых – женщины и дети. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин на совместном совещании с руководителями правоохранительных и государственных органов по вопросам противодействия домашнему насилию, сообщили в Офисе генпрокурора, передает УНН.
Детали
По мнению Костина, Укаина должна ввести единые подходы к противодействию домашнему насилию с использованием лучших международных практик, ориентированных на права и интересы пострадавших.
Он констатировал, что во время войны такие проблемы как домашнее насилие имеют тенденцию к обострению.
Генпрокурор сосредоточил внимание присутствующих на ряде аспектов. Среди них: своевременная регистрация уголовных преступлений и реагирование на случаи домашнего насилия, правильная квалификация таких преступлений, комплексная помощь пострадавшим, а также усиление внимания к детям, которые стали свидетелями домашнего насилия.
Цитата
«Убежден, человекоцентрический подход в системе уголовной юстиции должен стать главным и единственно возможным подходом. Эффективность противодействия домашнему насилию зависит от координации органов правопорядка и прокуратуры, правительства, государственных институтов и неправительственных организаций», – подчеркнул Андрей Костин.
Дополнение
На совещании обсудили дальнейшие практические шаги для решения имеющихся проблем. Это специализация и обучение для правоохранителей и прокуроров, работающих с такими производствами, надлежащее обеспечение потерпевших бесплатной правовой помощью, усиление работы по противодействию домашнему насилию против детей.
Также среди приоритетов – введение единых подходов к организации расследования с использованием лучших международных практик, ориентированных на пострадавших.
«Только совместными усилиями мы сможем повысить качество реагирования и оказания помощи, обеспечить неотвратимость наказания и построить систему, которая будет действовать в интересах человека», – резюмировал Генпрокурор.
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