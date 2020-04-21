В Україні за три місяці зареєстровано понад 50 тисяч заяв щодо домашнього насильства

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні за перші три місяці цього року зареєстровано понад 50 тисяч заяв щодо домашнього насильства, що вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це у відповідь на запит кореспонденту УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.