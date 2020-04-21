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В Україні за три місяці зареєстровано понад 50 тисяч заяв щодо домашнього насильства

В Україні за три місяці зареєстровано понад 50 тисяч заяв щодо домашнього насильства

Київ • УНН

 • 21293 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні за перші три місяці цього року зареєстровано понад 50 тисяч заяв щодо домашнього насильства, що вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це у відповідь на запит кореспонденту УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.

Так, в Україні за перші 3 місяці цього року органами Національної поліції зареєстровано 55 325 заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язаних з домашнім насильством. В минулому році за аналогічний період було зареєстровано 34 091 заяв щодо домашнього насильства.

За даними поліції, за 3 місяці 2020 року найбільше зареєстровано повідомлень щодо домашнього насильства у Львівській області — 7 637, у Києві — 5 836,у Одеській області — 4 458.

Також у Миколаївській області зареєстровано 3 700 заяв, у Житомирській області — 3 249 та Дніпропетровській області — 3 187.

Найменша кількість заяв про домашнє насильство у Полтавській області — 424 та по 753 у Закарпатській та Луганській областіх.

Нагадаємо, з початку року у Києві відкрито 36 кримінальних проваджень через домашнє насильство.

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