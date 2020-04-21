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В Украине за три месяца зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия

В Украине за три месяца зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине за первые три месяца этого года зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ответ на запрос корреспонденту сообщили УНН в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Так, в Украине за первые 3 месяца этого года органами Национальной полицией зарегистрировано 55325 заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 34091 заявлений относительно домашнего насилия.

По данным полиции, за 3 месяца 2020 года всего зарегистрировано сообщений о домашнего насилия во Львовской области — 7637, в Киеве — 5836, в Одесской области — 4458.

Также в Николаевской области зарегистрировано 3700 заявлений, в Житомирской области — 3249 и Днепропетровской области — 3187.

Наименьшее количество заявлений о домашнем насилии в Полтавской области — 424 и по 753 в Закарпатской и Луганской областей.

Напомним, с начала года в Киеве открыто 36 уголовных производств за домашнее насилие.

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