В Украине за три месяца зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине за первые три месяца этого года зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ответ на запрос корреспонденту сообщили УНН в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.